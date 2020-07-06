В Оке утонул 21-летний рязанец – тело ищут уже сутки
Днем 5 июля на реке Оке на территории Дядьковского сельского поселения Рязанского района утонул 21-летний житель Рязани, сообщается администрация муниципалитета.
По данным районных чиновников, по состоянию на утро 6 июля тело утонувшего водолазы пока не обнаружили.
Напомним, днем 2 июля из реки Проня недалеко от дачного товарищества «Заречное» водолазы извлекли труп 27-летнего мужчины. Известно, что житель Новомичуринска решил вместе с женой искупаться. Но как только мужчина ступил в воду, практически сразу ушел на дно (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника
Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU