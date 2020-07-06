2020-07-06T20:37:34+03:00
Происшествия

В Оке утонул 21-летний рязанец – тело ищут уже сутки

Трагическое происшествие случилось в Рязанском районе. Водолазы занимаются поисками трупа
Яков РЫКОВ
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Днем 5 июля на реке Оке на территории Дядьковского сельского поселения Рязанского района утонул 21-летний житель Рязани, сообщается администрация муниципалитета.

По данным районных чиновников, по состоянию на утро 6 июля тело утонувшего водолазы пока не обнаружили.

Напомним, днем 2 июля из реки Проня недалеко от дачного товарищества «Заречное» водолазы извлекли труп 27-летнего мужчины. Известно, что житель Новомичуринска решил вместе с женой искупаться. Но как только мужчина ступил в воду, практически сразу ушел на дно (читать подробнее).

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Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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