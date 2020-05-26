В Рязани началась подготовка к открытию детских садов

26 Май 2020 2020-05-26T20:27:23+03:00

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26 мая состоялось видеосовещание, на котором заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина обсудила с коллегами из управления образования и молодежной политики ряд организационных вопросов.

Одной из тем стала подготовка к открытию городских детских дошкольных учреждений. Начать принимать детей планируется поэтапно - сообразно снятию ограничений. Прежде чем открывать дежурные группы, а приступить к этой работе планируется уже с 1 июня, в детсадах проведут генеральную уборку с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором. Обработают помещения, игрушки, инвентарь, посуду, прилегающую территорию.

Также на совещании обсудили окончание учебного года в школах для 9-11 классов 29 мая, особенности аттестации в текущих условиях и возможный перенос общегородского выпускного на август.

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ИСТОЧНИК KP.RU