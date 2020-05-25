Учебный год в Рязанской области решили завершить 29 мая

25 Май 2020 2020-05-25T18:11:50+03:00

Это даст больше времени на подготовку к ЕГЭ и поможет решить другие организационные вопросы

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Учебный год для школьников 9, 10 и 11 классов в Рязанской области завершится 29 мая вместо 5 июня, как предполагалось ранее. Такое предложение регионального министра образования и молодежной политики Ольги Щетинкиной поддержал губернатор Николай Любимов.

- Тем самым мы сможем увеличить срок подготовки участников ЕГЭ к экзаменам, определиться с изменением графиков отпусков педагогических работников, а также организовать работу по подготовке к новому учебному году, - пояснила Щетинкина.

ЕГЭ, напомним, в России решили провести с 29 июня по 20 июля (смотреть расписание).

- Аттестация будет проводиться по итогам текущей успеваемости. Необходимо получить положительные оценки по всем предметам учебного плана, зачет по итоговому собеседованию в 9 классе и зачет по итоговому сочинению в 11 классе, - сказала министр.

ИСТОЧНИК KP.RU