Единый день выпускника планируют провести в День города Рязани

25 Май 2020 2020-05-25T15:18:40+03:00

Об этом заявил глава региона на видеосовещании с руководителями образовательных структур

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Второй в истории Рязани большой выпускной для закончивших общеобразовательные школы в этом году власти планируют провести в День города Рязани - он несколько лет кряду проходит 2 и 3 августа. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов во время видеосовещания 25 мая.

Единый большой выпускной планировался в конце июня. По словам Любимова, не исключено, что к этому времени ограничения на проведение массовых мероприятий будут еще действовать:

- Есть предложение провести большой выпускной в День города Рязани в августе, но решение мы будем принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.

На этом же видеосовещании руководитель регионального минобра Ольга Щетинкина подчеркнула, что государственной итоговой аттестации как для девятиклассников, так и 11-классников их привычном понимании не будет. Аттестат можно будет получить при всех положительных оценках учебных дисциплин и по результатам итогового собеседования (9 класс), и итогового сочинения (11 класс).

ЕГЭ для поступающих в вузы начнется 29 июня и продлится до конца июля. Старшеклассники должны были учиться до 5 июня. Ольга Щетинкина предложила главе региона закончить учебный год для них 29 мая, тем самым увеличив срок подготовки к ЕГЭ. Николай Любимов поддержал предложение.

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ИСТОЧНИК KP.RU