Единый день выпускника планируют провести в День города Рязани
Второй в истории Рязани большой выпускной для закончивших общеобразовательные школы в этом году власти планируют провести в День города Рязани - он несколько лет кряду проходит 2 и 3 августа. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов во время видеосовещания 25 мая.
Единый большой выпускной планировался в конце июня. По словам Любимова, не исключено, что к этому времени ограничения на проведение массовых мероприятий будут еще действовать:
- Есть предложение провести большой выпускной в День города Рязани в августе, но решение мы будем принимать, исходя из эпидемиологической обстановки.
На этом же видеосовещании руководитель регионального минобра Ольга Щетинкина подчеркнула, что государственной итоговой аттестации как для девятиклассников, так и 11-классников их привычном понимании не будет. Аттестат можно будет получить при всех положительных оценках учебных дисциплин и по результатам итогового собеседования (9 класс), и итогового сочинения (11 класс).
ЕГЭ для поступающих в вузы начнется 29 июня и продлится до конца июля. Старшеклассники должны были учиться до 5 июня. Ольга Щетинкина предложила главе региона закончить учебный год для них 29 мая, тем самым увеличив срок подготовки к ЕГЭ. Николай Любимов поддержал предложение.
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ИСТОЧНИК KP.RU