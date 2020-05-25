В Рязанской области могут открыть дежурные группы в детсадах
В Рязанской области могут начать открывать дежурные группы в детских садах. Приступить к этой работе планируется уже с 1 июня. Предложение должен согласовать оперативный штаб при региональном правительстве.
- Прошу министерство образования совместно с администрациями муниципалитетов провести мониторинг существующей потребности. Уже после этого будем принимать окончательное решение, - заявил губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями дошкольных и общеобразовательных организаций 25 мая.
По словам главы региона, дежурные группы будут работать в особом режиме, согласно установленным санитарным требованиям, исходя из эпидемиологической обстановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU