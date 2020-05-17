2020-05-17T08:17:34+03:00
Общество

Рязанские врачи могут пожаловаться на неполучение «путинских выплат» через «Госуслуги»

В жалобе нужно указать наименование региона, категорию, к которой причислен медработник, а также месяц, за который не получены выплаты
Александр РАДЫГИН
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Рязанские врачи могут пожаловаться на неполучение «путинских выплат» через «Госуслуги».Рязанские врачи могут пожаловаться на неполучение «путинских выплат» через «Госуслуги».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанские врачи и медицинский персонал Рязани и области, которые не получили или частично получили стимулирующие («путинские») выплаты за работу с коронавирусными больными, могут подать жалобу через портал «Госуслуги». Соответствующий раздел на сайте уже запустили.

В жалобе необходимо указать наименование региона, категорию, к которой причислен медработник, а также месяц, за который не получены выплаты.

«По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. В случае необходимости, с вами свяжется сотрудник органа управления здравоохранением вашего региона», - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отчитался по «путинским» выплатам, мол, все медработники получили стимулирующие надбавки, фельдшеры и водители «скорой» пожаловались президенту Владимиру Путину, что денег практически не увидели.

СК тут же организовал доследственную проверку по этой информации, чтобы «дать правовую оценку действия руководителей регионального здравоохранения» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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