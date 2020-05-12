2020-05-12T16:05:01+03:00
Политика

Стали известны дата и место прощания с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым

Напомним, что сердце сенатора остановилось в ночь на 11 мая
Поделиться:
Фото: из архива "КП-Рязань".Фото: из архива "КП-Рязань".
Изменить размер текста:

Стало известно, что прощание с сенатором и бывшим губернатором Рязанской области Олегом Ковалевом состоится в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.

Олег Иванович скончался в ночь на 11 мая – остановилось сердце. Он боролся с тяжелым недугом, но до последнего продолжал работать.

Напомним, Олег Иванович Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 год. До настоящего время являлся членом Совета Федерации от Рязанской области.

В общей сложности работе на благо рязанцев посвятил более 12 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Отец будущего губернатора Рязанской области дважды едва не погиб на фронте

В дни празднования 70-летия Великой Победы «Комсомолка» встретилась с Олегом Ковалевым, чтобы поговорить о войне (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава рязанского Следственного комитета ответит на вопросы граждан во «ВКонтакте»
Стали известны дата и место прощания с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым
Режим работы отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области
Сасовский школьник победил во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»
«Иду встречать мужа с войны». В Шиловском районе нашли бабушку, 12 дней блуждавшую по лесу
В поле в Сараевском районе рыбак обнаружил тело 32-летнего мужчины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3%
Накануне Дня Победы рязанец зарезал сожительницу
В райцентре Чучково под колеса BMW попал первоклассник на велосипеде
В Рязанской области дорожное ограждение насквозь прошило иномарку
В Рязани за сутки коронавирусом заразились 98 человек, двое умерли
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 12 мая 8.30: под наблюдением 2430 человек
Рязанка обнаружила в унаследованной квартире костные останки своего брата
Рязань вошла в тройку лидеров России по производству самогона
В четырех районах Рязанской области 12 мая отключат электричество
Скончался экс-глава рязанского КГБ генерал-майор Юрий Мосяков
Тяжелых пациентов с коронавирусом в Рязани стало в полтора раза больше
Общественный транспорт Рязани возвращается к обычному режиму работы
Коронавирус пришел еще в пять населенных пунктов Рязанской области