Стали известны дата и место прощания с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым

12 Май 2020 2020-05-12T16:05:01+03:00

Напомним, что сердце сенатора остановилось в ночь на 11 мая

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Стало известно, что прощание с сенатором и бывшим губернатором Рязанской области Олегом Ковалевом состоится в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.

Олег Иванович скончался в ночь на 11 мая – остановилось сердце. Он боролся с тяжелым недугом, но до последнего продолжал работать.

Напомним, Олег Иванович Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 год. До настоящего время являлся членом Совета Федерации от Рязанской области.

В общей сложности работе на благо рязанцев посвятил более 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU