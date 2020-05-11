Болел, но не жаловался: стала известна причина смерти Олега Ковалева

11 Май 2020 2020-05-11T16:02:46+03:00

Член Совета Федерации от Рязанской области и бывший глава региона умер в ночь на 11 мая

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Член Совета Федерации России, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев долго боролся с серьезным заболеванием. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

— Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием, — отметил он.

По словам главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, Олег Ковалев «долгие годы боролся с заболеванием, но не жаловался, и продолжал работать».

Напомним, Олег Иванович Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 год. 14 февраля он сообщил, что неделей ранее подал заявление о досрочном сложении полномочий и заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В тот же день указом президента России его освободили от должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU