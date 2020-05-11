2020-05-11T13:18:52+03:00
Общество

Скончался экс-губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Политик ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему был 71 год
Роман КАРПОВ
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Олег Ковалев. Фото: council.gov.ruОлег Ковалев. Фото: council.gov.ru
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В ночь с 10 на 11 мая скончался член Совета Федерации, экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил помощник сенатора Андрей Глазунов.

Смерть наступила после продолжительной болезни на 72 году жизни политика.

Напомним, Олег Иванович Ковалев родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновка Краснодарского края. Избирался депутатом Государственной Думы третьего, четвертого и пятого созывов.

С марта 2008 года до февраля 2017 года работал в должности губернатора Рязанской области. С сентября 2017 года представлял регион в Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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