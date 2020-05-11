2020-05-11T15:22:54+03:00
Политика

Умер Олег Ковалев: губернатор Рязанской области выразил соболезнования

На печальную новость отреагировали в правительстве региона, где сенатор проработал почти десятилетие
Антон КОНОВАЛОВ
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Олег Ковалев сложил полномочия губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. Николай Любимов, который занял его место, вместе с коллегами выразил соболезнования в связи с кончиной предшественника.Олег Ковалев сложил полномочия губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. Николай Любимов, который занял его место, вместе с коллегами выразил соболезнования в связи с кончиной предшественника.
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Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ковалева - предыдущего главы региона, который с сентября 2017 года представлял Рязанскую область в Совете Федерации. В ночь на 11 мая у него остановилось сердце. Как ранее сообщалось, 71-летний политик ушел из жизни после продолжительной болезни.

«За долгую трудовую деятельность, в том числе почти десять лет работы в должности губернатора региона, Олег Иванович внес большой вклад в его социально-экономическое развитие», - такие слова появились на сайте областного правительства.

Вместе с региональными исполнительными органами власти соболезнования родным и близким Олега Ковалева выразила администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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