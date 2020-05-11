Умер Олег Ковалев: губернатор Рязанской области выразил соболезнования
Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ковалева - предыдущего главы региона, который с сентября 2017 года представлял Рязанскую область в Совете Федерации. В ночь на 11 мая у него остановилось сердце. Как ранее сообщалось, 71-летний политик ушел из жизни после продолжительной болезни.
«За долгую трудовую деятельность, в том числе почти десять лет работы в должности губернатора региона, Олег Иванович внес большой вклад в его социально-экономическое развитие», - такие слова появились на сайте областного правительства.
Вместе с региональными исполнительными органами власти соболезнования родным и близким Олега Ковалева выразила администрация Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU