Соседи о семье елатомского убийцы: Они приехали к нам по программе «Земский доктор»
Жестокая расправа в рязанском рабочем поселке Елатьма взбудоражила всю Россию. Вечером 4 апреля мужчина 1988 года рождения расстрелял из охотничьего ружья четырех молодых мужчин и одну девушку – все они погибли.
Как стало известно «Комсомольской правде» от соседей задержанного, эта семья приехала в Елатьму по программе «Земский доктор». Супруги получили единовременную выплату 1 миллион рублей и переехали в рабочий поселок. По контракту жена Антона должна была отработать в местной больнице пять лет.
Чтобы не прерывать медицинский стаж, декретный отпуск по уходу за вторым ребенком оформили на главу семейства.
Соседи характеризуют семью как не очень спокойную:
- Между собой муж и жена почти не скандалили, а вот на детей кричали часто. Наше с ними знакомство началось в два часа ночи, когда Антон после переезда пришел выяснять, почему мы так громко храпим – хотя это вовсе и не мы храпели. В нашем доме, к сожалению, очень хорошая слышимость.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«Гипертрофированное чувство справедливости»: Знакомые рассказали о рязанском убийце, расстрелявшем пятерых за шум
32-летний мужчина активно вел себя в соцсетях и на You Tube, реагируя буквально на все перипетии окружающей действительности (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»