Соседи о семье елатомского убийцы: Они приехали к нам по программе «Земский доктор»

5 Апр 2020 2020-04-05T15:15:41+03:00

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Жестокая расправа в рязанском рабочем поселке Елатьма взбудоражила всю Россию. Вечером 4 апреля мужчина 1988 года рождения расстрелял из охотничьего ружья четырех молодых мужчин и одну девушку – все они погибли.

Как стало известно «Комсомольской правде» от соседей задержанного, эта семья приехала в Елатьму по программе «Земский доктор». Супруги получили единовременную выплату 1 миллион рублей и переехали в рабочий поселок. По контракту жена Антона должна была отработать в местной больнице пять лет.

Чтобы не прерывать медицинский стаж, декретный отпуск по уходу за вторым ребенком оформили на главу семейства.

Соседи характеризуют семью как не очень спокойную:

- Между собой муж и жена почти не скандалили, а вот на детей кричали часто. Наше с ними знакомство началось в два часа ночи, когда Антон после переезда пришел выяснять, почему мы так громко храпим – хотя это вовсе и не мы храпели. В нашем доме, к сожалению, очень хорошая слышимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU