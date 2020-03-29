Третья заболевшая коронавирусом в Рязани: стало известно, с кем она контактировала
Рязанка приехала из Турции 20 марта. По предварительным данным она не контактировала с посторонними людьми. Третья заболевшая коронавирусом в регионе общалась лишь с тремя членами своей семьи.
Эту информацию подтвердили в оперативном штабе. При этом отметили, что всех уже изолировали – специалисты прослеживают цепочки их общения. Состояние пациентки по состоянию на 29 марта удовлетворительное – отметили врачи ГКБ имени Семашко – именно там находится на лечении женщина.
Напомним,что мужчина, приехавший из Франции, при общении со своей супругой, заразил ее коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU