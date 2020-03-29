2020-03-29T09:56:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Третья заболевшая коронавирусом в Рязани: стало известно, с кем она контактировала

По предварительным данным заболевшая коронавирусом в Рязани женщина общалась только с членами своей семьи
Иван АНТОНОВ
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Ситуация в регионе под контролем.Ситуация в регионе под контролем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рязанка приехала из Турции 20 марта. По предварительным данным она не контактировала с посторонними людьми. Третья заболевшая коронавирусом в регионе общалась лишь с тремя членами своей семьи.

Эту информацию подтвердили в оперативном штабе. При этом отметили, что всех уже изолировали – специалисты прослеживают цепочки их общения. Состояние пациентки по состоянию на 29 марта удовлетворительное – отметили врачи ГКБ имени Семашкоименно там находится на лечении женщина.

Напомним,что мужчина, приехавший из Франции, при общении со своей супругой, заразил ее коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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