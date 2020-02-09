Рязанцы обсуждают маршрутчика, смотрящего в рейсе православный канал
В Рязани пользователи соцсетей обсуждают очередное видео из городской маршрутки. Скандалы в коммерческом общественном транспорте стали все чаще приобретать широкую огласку. На сей раз пассажирка через сообщество «RZN_LIFE» выразила недовольство водителем маршрута №71, который во время рейса «на всю громкость включил телеканал «Спас».
Как оказалось, случай отнюдь не единичный. По словам рязанки, через короткое время она попала в тот же микроавтобус и увидела ту же картину, а впоследствии узнала от знакомых, что подобные публичные показы водитель устраивает постоянно.
«Давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, и почему пассажиры должны это слушать во время поездки», - задается вопросом девушка.
Трансляция в рязанской маршрутке.Автор видео: Татьяна МЕДВЕДЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU