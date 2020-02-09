2020-02-09T12:53:43+03:00
Общество

Рязанцы обсуждают маршрутчика, смотрящего в рейсе православный канал

По словам пассажирки, публичные показы устраивает водитель коммерческого автобуса №71
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Фото: Татьяна Медеведева | RZN_LIFEФото: Татьяна Медеведева | RZN_LIFE
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В Рязани пользователи соцсетей обсуждают очередное видео из городской маршрутки. Скандалы в коммерческом общественном транспорте стали все чаще приобретать широкую огласку. На сей раз пассажирка через сообщество «RZN_LIFE» выразила недовольство водителем маршрута №71, который во время рейса «на всю громкость включил телеканал «Спас».

Как оказалось, случай отнюдь не единичный. По словам рязанки, через короткое время она попала в тот же микроавтобус и увидела ту же картину, а впоследствии узнала от знакомых, что подобные публичные показы водитель устраивает постоянно.

«Давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, и почему пассажиры должны это слушать во время поездки», - задается вопросом девушка.

Трансляция в рязанской маршрутке.Автор видео: Татьяна МЕДВЕДЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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