Водителя, игравшего в смартфоне за рулем рязанского автобуса, уволили

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:42:57+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра

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Водителя автобуса №17, игравшего за рулем в видеоигру на телефоне, уволили с занимаемой должности. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Решение об увольнении сотрудника было принято после проверки информации, размещенной в интернете о грубом нарушении правил дорожного движения.

Напомним, 15 января один из пассажиров автобуса снял видеоролик, на котором видно, как водитель общественного транспорта играет в игру на смартфоне.

rzn_life Водитель автобуса увлеченно играет в телефоне

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ИСТОЧНИК KP.RU