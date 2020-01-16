Водителя, игравшего в смартфоне за рулем рязанского автобуса, уволили
Водителя автобуса №17, игравшего за рулем в видеоигру на телефоне, уволили с занимаемой должности. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Решение об увольнении сотрудника было принято после проверки информации, размещенной в интернете о грубом нарушении правил дорожного движения.
Напомним, 15 января один из пассажиров автобуса снял видеоролик, на котором видно, как водитель общественного транспорта играет в игру на смартфоне.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Водитель рязанского автобуса во время движения увлеченно играл на смартфоне
Один из пассажиров снял на видео, как мужчина коротал время в пробке (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU