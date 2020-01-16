2020-01-16T15:42:57+03:00
Общество

Водителя, игравшего в смартфоне за рулем рязанского автобуса, уволили

Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра
Константин МОГИЛИН
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Водителя автобуса №17, игравшего за рулем в видеоигру на телефоне, уволили с занимаемой должности. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Решение об увольнении сотрудника было принято после проверки информации, размещенной в интернете о грубом нарушении правил дорожного движения.

Напомним, 15 января один из пассажиров автобуса снял видеоролик, на котором видно, как водитель общественного транспорта играет в игру на смартфоне.

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Водитель автобуса увлеченно играет в телефоне
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ИСТОЧНИК KP.RU

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