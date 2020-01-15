Водитель рязанского автобуса во время движения увлеченно играл на смартфоне
В Рязани на видео сняли, как водитель автобуса во время движения играет в смартфоне в игру. Соответствующий ролик появился RZN_Life в Instagram.
По словам автора видео, речь идет о водителе 17-го маршрута.
Подписчики не оценили умение мужчины одновременно крутить баранку и мастерски проходить стадии в онлайн-игре:
tanyamitr7476: - Именно из-за таких пофигистов и гибнут люди;
vladkelme: - Уволить и лишить прав!
Оперативно получить комментарий от управления транспорта не удалось, но наверняка на предприятии в ближайшее время ожидается служебная проверка. С водителем, как минимум, проведут беседу.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанец спустил колесо девушке, сделавшей ему замечание за езду по встречке
Инцидент произошел на улице Краснорядской, где односторонне движение (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU