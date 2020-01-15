Водитель рязанского автобуса во время движения увлеченно играл на смартфоне

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:19:37+03:00

Один из пассажиров снял на видео, как мужчина коротал время в пробке

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В Рязани на видео сняли, как водитель автобуса во время движения играет в смартфоне в игру. Соответствующий ролик появился RZN_Life в Instagram.

По словам автора видео, речь идет о водителе 17-го маршрута.

Подписчики не оценили умение мужчины одновременно крутить баранку и мастерски проходить стадии в онлайн-игре:

tanyamitr7476: - Именно из-за таких пофигистов и гибнут люди;

vladkelme: - Уволить и лишить прав!

Оперативно получить комментарий от управления транспорта не удалось, но наверняка на предприятии в ближайшее время ожидается служебная проверка. С водителем, как минимум, проведут беседу.

rzn_life Водитель автобуса увлеченно играет в телефоне

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ИСТОЧНИК KP.RU