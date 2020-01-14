2020-01-14T07:53:52+03:00
Общество

Рязанец спустил колесо девушке, сделавшей ему замечание за езду по встречке

Инцидент произошел на улице Краснорядской, где односторонне движение
Яков РЫКОВ
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Фото: https://www.instagram.com/rzn_life/Фото: https://www.instagram.com/rzn_life/
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В центре Рязани водитель Renault спустил колесо на автомобиле девушки, которая сделала ему замечание. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

Девушка считает, что мужчина ехал по встречной полосе на улице Краснорядской, где односторонне движение.

«Я отказалась его пропускать, а в ответ услышала: "Хочешь я тебе пакость сделаю?" И спустил колесо, открутив заглушку», — написала anita_makarchenkova в социальной сети.

Однако, не все из подписчиков были согласны с выводами девушки, считая, что мужчина никаких правил дорожного движения в данном случае не нарушал.

rzn_liferzn_life
В центре Рязани водитель спустил девушке колесо
334 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

shaman_of: — Так одностороннее движение начинается после пешеходного перехода, а конкретно в данной ситуации - на встречной полосе движения находится она.

pe_tr8068: — Анита, глаза разуй и не позорься. Машину и телефон купила, ролики делать научилась, а посмотреть, где знак висит, не сообразила.

В ближайшее время «Комсомолка» уточнит у экспертов, кто же нарушал правила дорожного движения в данном случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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