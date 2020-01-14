Рязанец спустил колесо девушке, сделавшей ему замечание за езду по встречке
В центре Рязани водитель Renault спустил колесо на автомобиле девушки, которая сделала ему замечание. Видео инцидента опубликовано в Instagram.
Девушка считает, что мужчина ехал по встречной полосе на улице Краснорядской, где односторонне движение.
«Я отказалась его пропускать, а в ответ услышала: "Хочешь я тебе пакость сделаю?" И спустил колесо, открутив заглушку», — написала anita_makarchenkova в социальной сети.
Однако, не все из подписчиков были согласны с выводами девушки, считая, что мужчина никаких правил дорожного движения в данном случае не нарушал.
shaman_of: — Так одностороннее движение начинается после пешеходного перехода, а конкретно в данной ситуации - на встречной полосе движения находится она.
pe_tr8068: — Анита, глаза разуй и не позорься. Машину и телефон купила, ролики делать научилась, а посмотреть, где знак висит, не сообразила.
В ближайшее время «Комсомолка» уточнит у экспертов, кто же нарушал правила дорожного движения в данном случае.
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ИСТОЧНИК KP.RU