2020-01-08T16:50:07+03:00
Происшествия

В Шацке хулиганы сломали коляску многодетной матери

Трех подростков, снимавших свою мерзкую выходку на видео, быстро нашли
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шацке нашли хулиганов, которые решили развлечь себя с помощью чужой детской коляски, оставленной в холле общежития. Они залезали туда, прыгали в ней, а потом выложили видео в сеть. Так о похождениях компании подростков узнала широкая аудитория, а вскоре и полиция.

Кадры, на которых запечатлена мерзкая выходка, владелице коляски, матери четырех детей Галине Барановой показала соседка.

- От увиденного безобразия я была в шоке! – цитирует Галину издательство «Пресса».

В итоге трех парней в возрасте 15,16 и 17 лет привезли к потерпевшей, заставили попросить прощения, но ей самой едва ли стало от этого легче. По словам женщины, коляской теперь невозможно пользоваться.

- Она вся расшатанная, колеса спущены. На улице стоит хорошая погода, а я не могу с малышом выйти погулять, - говорит многодетная мать.

Вопрос с возмещением ущерба пока не решен. Полицейские намерены серьезно поговорить с родителями после новогодних праздников.

Подростки и детская коляска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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