В Шацке хулиганы сломали коляску многодетной матери
В Шацке нашли хулиганов, которые решили развлечь себя с помощью чужой детской коляски, оставленной в холле общежития. Они залезали туда, прыгали в ней, а потом выложили видео в сеть. Так о похождениях компании подростков узнала широкая аудитория, а вскоре и полиция.
Кадры, на которых запечатлена мерзкая выходка, владелице коляски, матери четырех детей Галине Барановой показала соседка.
- От увиденного безобразия я была в шоке! – цитирует Галину издательство «Пресса».
В итоге трех парней в возрасте 15,16 и 17 лет привезли к потерпевшей, заставили попросить прощения, но ей самой едва ли стало от этого легче. По словам женщины, коляской теперь невозможно пользоваться.
- Она вся расшатанная, колеса спущены. На улице стоит хорошая погода, а я не могу с малышом выйти погулять, - говорит многодетная мать.
Вопрос с возмещением ущерба пока не решен. Полицейские намерены серьезно поговорить с родителями после новогодних праздников.
Подростки и детская коляска.
ИСТОЧНИК KP.RU