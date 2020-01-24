Водитель маршрутки обматерил и довел до слез рязанку за тысячную купюру

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:04:35+03:00

Мужчина собирался выгнать девушку из салона, оскорблял, а потом кинул в нее сдачу

Изменить размер текста: A A

24 января около 08:40 водитель микроавтобуса, двигавшегося по маршруту №68 в сторону центра, обматерил пассажирку, которая пыталась расплатиться с ним тысячной купюрой. Вместо того, чтобы поискать сдачу или предложить пассажирке бесплатный проезд, шофер стал ее оскорблять.

— Он начал на меня орать, назвал сукой! При этом он использовал нецензурные выражения, — поделилась заплаканным голосом пассажирка Виктория. — Потом он остановил автобус и сказал, чтобы я бежала покупать жевательную резинку (для размена денег – Ред.). Я отказалась, жвачка мне не нужна. Испугалась и заплакала. Тогда за меня заплатила одна из ехавших со мной женщин. Водитель взял ее деньги, а сдачу – 2 рубля - просто кинул в меня.

Когда другие люди попытались пристыдить маршрутчика, указав ему, что отсутствие сдачи не должно волновать пассажиров, он стал хамить и им. К счастью, люди не растерялись, сфотографировали госномер микроавтобуса и даже записали название перевозчика и имя водителя. Оказалось, что маршруткой с госномером Х 262 РН 62 - управлял водитель В.К. Алджабаев, работающий на ИП Евтихина С.И.

К настоящему времени комментариев от администрации города по факту данного инцидента не поступало.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На остановке в центре Рязани ограбили водителя маршрутки

Молодой мужчина перед выходом схватил с панели пять тысяч рублей и скрылся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас возникли проблемы с работой маршруток в Рязани или вы ходите поделиться какими-то другими интересными историями?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU