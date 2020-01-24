На остановке в центре Рязани ограбили водителя маршрутки

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:25:42+03:00

Молодой мужчина перед выходом схватил с панели пять тысяч рублей и скрылся

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Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли ограбление водителя маршрутного такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился 44-летний рязанец, который рассказал, что в тот момент, когда он подъезжал к остановке на площади Свободы, один из пассажиров, угрожая расправой, схватил с панели 5 тысяч рублей и, выскочив из салона, скрылся.

Дежурный офицер передал ориентировку на розыск грабителя всем полицейским патрулям, курсирующим в окрестностях площади Свободы. Вскоре сотрудники ППС заметили на улице мужчину, похожего на разыскиваемого. Прохожего остановили и доставили в отдел полиции. Там у 20-летнего рязанца полицейские изъяли похищенные деньги.

Ранее молодой человек уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU