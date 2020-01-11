2020-01-11T11:11:53+03:00
Общество

Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который берет двойную плату за проезд

Водитель пассажирского микроавтобуса, по словам девушки, говорит, что карта «Умка» не считывается терминалом, и просит оплатить другим способом
Яков РЫКОВ
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Фото: Наталья Рудик | https://vk.com/rzn_cityФото: Наталья Рудик | https://vk.com/rzn_city
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Рязанка Наталья Рудик пожаловалась на водителя маршрутного такси, который якобы берет двойную плату за проезд.

«На маршруте №85 (госномер К793РТ) работает водитель, который обманывает пассажиров, — написала девушка в группе «Рязань». — Он берет двойную оплату, когда оплачиваешь проезд картой. Лично мне сказал, что моя карта не считывается терминалом и надо оплатить проезд другим способом».

По словам девушки, так как списание средств с карты «Умка» происходит через несколько часов, то отследить списание она смогла только вечером. В итоге деньги за проезд списали с обеих карт.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики встали на сторону «обворованной» рязанки, считают, что проблема в технике.

Егор Литвинов: — Один раз случайность не может произойти? Сразу обманывает всех подряд? Нужно же думать головой, у человека проблемы могут быть из-за ваших слов на работе, а в жизни всякое бывает. Если что-то не устраивает, гоняйте на автобусах или троллейбусах, в чем проблема?

Вероника Иноземцева: — Причем тут водитель? Он может и понятия не имеет про вашу проблему, а вы сразу на человека наговариваете! Это проблема с техникой, а не с водителем.

ВАЖНО!

В администрации города дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд. Если подтвердится - деньги вернут, с водителем побеседуют (смотрим, что для этого нужно сделать).

Напомним, ранее рязанский маршрутчик пожаловался на пассажирку, оставившую в салоне памперс. По словам водителя, никто из людей не сделал ей замечание. Виноват был все равно он, так как «не следил за порядком» (читать подробнее).

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Власти города провели служебное расследование, побеседовали с маршрутчиком и сказали, чтобы он так больше не поступал (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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