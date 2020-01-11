Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Администрация Рязани оперативно прокомментировала «Комсомолке» инцидент, который случился с пассажиркой маршрутного такси №85.
— Человеку необходимо обратится в управление транспорта администрации и предоставить номера карт, с которых было списание денег за проезд. Оператор АСОП должен подтвердить, что произошло списание. На основании полученной информации управление транспорта обратится к перевозчику, который проведет работу с водителем по пользованию терминалами оплаты проезда и вернет деньги, — сообщили в администрации города.
Напомним, накануне рязанка Наталья Рудик пожаловалась на водителя маршрутного такси, который якобы берет двойную плату за проезд. «Водитель лично мне сказал, что моя карта не считывается терминалом и надо оплатить проезд другим способом» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU