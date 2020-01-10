2020-01-10T18:04:46+03:00
Общество

Чиновники пожурили водителя маршрутки №73, забравшего у рязанки льготную карту

Власти города провели служебное расследование, побеседовали с маршрутчиком и сказали, чтобы он так больше не поступал
Яков РЫКОВ
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Фото: группа RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ ВКонтактеФото: группа RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ ВКонтакте
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С водителем маршрутного такси, который отобрал льготную карту у пассажирки, побеседовали. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Проведено служебное расследование. С водителя взяли объяснительную, с ним проведена разъяснительная беседа. В случае повторных жалоб, будут предприняты меры дисциплинарного взыскания», — говорится в сообщении.

Напомним, водитель маршрутки №73 забрал у пассажирки льготную карту, требуя взамен оплатить проезд. «Ехала в маршрутке №73. Водитель взял льготную карту, бросил в грязный стакан со словами: "Отдам, когда проезд оплатишь"», — жаловалась рязанка (читать подробнее).

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По словам водителя, никто из людей не сделал ей замечание. Виноват был все равно он, так как «не следил за порядком» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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