2020-01-09T07:59:41+03:00
Общество

Маршрутчик отобрал у рязанки льготную карту, требуя оплаты проезда

С начала года на водителей маршрутных такси посыпались жалобы от населения. Все дело – в отмене льготного проезда
Яков РЫКОВ
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Фото: группа RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ ВКонтактеФото: группа RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ ВКонтакте
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Водитель маршрутки №73 забрал у пассажирки льготную карту, требуя взамен оплатить проезд. Об этом сообщила рязанка на сервисе «Яндекс. Район».

«Ехала в маршрутке №73. Водитель взял льготную карту, бросил в грязный стакан со словами: "Отдам, когда проезд оплатишь". Поднял с пола белый лист, на котором написано "Льгот нет. Оплата банковскими картами". Несколько раз попросила карту вернуть. Вернул, как только деньги получил», — говорится в сообщении.

Напомним, в самом начале нового года рязанцев ждал неприятный сюрприз: водители части маршруток перестали принимать льготные карты «Умка». Речь идет о транспортных картах «Студенческая», «Школьная» и «Льготная».

Пассажирам, раньше спокойно ездившим по льготе в «своих» микроавтобусах, теперь приходится либо оплачивать проезд, либо выходить из салона и ждать следующую машину. И не факт, что в ней карту примут (смотрим список маршруток, где еще можно проехать по льготным картам).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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