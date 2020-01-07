Везунчики в меньшинстве: появились полные списки маршруток Рязани, сохранивших или нет перевозку льготников

В самом начале нового года жителей Рязани ждал неприятный сюрприз: водители части маршруток перестали принимать льготные карты «Умка». Речь идет о транспортных картах «Студенческая», «Школьная» и «Льготная».

Пассажирам, раньше спокойно ездившим по льготе в «своих» микроавтобусах, теперь приходится либо оплачивать проезд, либо выходить из салона и ждать следующую машину. И не факт что в ней карту примут.

В горадминистрации – уже после вала обращений – это объяснили тем, что с января сокращен список перевозчиков, у которых действуют льготные карты. При этом чиновники подчеркивали, что у вычеркнутых из перечня есть дублеры, работающие на тех же маршрутах – то есть на части машин льготники по-прежнему смогут ездить по своей карте.

Теперь же на сайте оператора «УмКа» появились списки тех, кто возит льготников, и тех, кто этого делать больше не будет. Как мы выяснили, порывшись в этой простыне, на практике дублеров крайне мало, или они неудобны – сильно увеличивают время в пути, например.

Для наглядности приводим два варианта перечней. В первом, сокращенном, нет названий перевозчиков, а все маршруты разбиты на три категории.

1. Коммерческие маршруты, на которых проезд по льготным картам обеспечен на всех машинах:

– №№ 34, 41, 47, 49, 53, 71, 75, 85 и 88. Итого – 9 маршрутов.

2. Маршруты, в части машин которых действуют льготы, а в части – нет:

– №№ 65, 68, 73, 77, 95 и 99.

3. Номера маршрутов, на которых льготные карты не действуют совсем:

– №№ 32, 33, 42, 62, 66, 70, 82, 87, 90, 96 и 98. Итого –11 маршрутов.

Если вы собираетесь поехать на маршрутке из второй категории – как узнать, действуют ли там льготы, не заходя в салон? Судя по информации оператора «УмКа», отличить можно благодаря специальным наклейкам с надписью «Плати безналично».

На тех машинах, где льготная карта ДЕЙСТВУЕТ, надпись размещена на синем фоне – значок круглый.

На микроавтобусах, в которых карта НЕ ДЕЙСТВУЕТ, надпись размещена на белом фоне – значок квадратный.

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Далее мы приводим более подробные перечни коммерческих маршрутов и перевозчиков, работающих на них. Здесь указано, кто из транспортников будет возить льготников, а кто нет. Это расширенная информация для пассажиров, которые могут столкнуться с непорядочностью отдельных водителей.

Список маршрутов/перевозчиков, принимающих льготные карты:

– №34 (ИП Глебов А.П.);

– №41 (ООО «Рязаньтрансавто XI»);

– №47 (ООО «Рязаньтрансавто X» + ИП Анисимов С.Ю.);

– №49 (ООО «Рязаньтрансавто VI»);

– №53 (ИП Глебов А.П.);

– №65 (ИП Захаркина Ю.В.);

– №68 (ИП Евтихина С.И.);

– №71 (ООО «Рязаньпассажиртранс» + ИП Евтихина С.И.);

– №73 (ООО «Рязаньтрансавто XIII»);

– №75 (ИП Глебов А.П.);

– №77 (ИП Сережин С.И.);

– №85 (ООО «Рязаньтрансавто II» +«Рязаньтрансавто V» );

– №88 (ООО «Рязаньтрансавто III»);

– №95 (ИП Захаркина Ю.В.);

– №99 (ИП Захаркина Ю.В.).

Список маршрутов/перевозчиков, не принимающих льготные карты:

– №32 (ИП Попова Е.А.);

– №33 (ООО «Таксавто» + ИП Нагорнов С.Д.);

– №41 (ООО «Рязаньтрансавто XII»);

– №42 (ИП Пряхина Ю.А.);

– №62 (ООО «Рязаньтрансавто VIII» + ИП Евтихина С.И. + ИП Кудрина И.М.);

– №65 (ИП Ерошин С.Н.);

– №66 (ООО «Рязаньпассажиртранс» + ИП Цуркан В.Г.);

– №68 (ООО «РТК Возрождение»);

– №70 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);

– №73 (ООО «Рязаньтрансавто IV» + ИП Терехин И.В.);

– №77 (ИП Захаркина Ю.В. + ИП Пряхина Ю.А.);

– №82 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);

– №87 (ООО «Дилижанс плюс»);

– №90 (ИП Кочарян А.Э.);

– №95 (ИП Евтихина С.И.);

– №96 (ИП Евтихина С.И.)

– №98 (ООО «Рязаньтрансавто XIV» + ООО «Рязаньтрансавто VII» + ИП Савинков В.В.);

– №99 (ИП Бусев В.И. + ИП Семенов С.Н.).

ВАЖНО

Оператор «УмКа» сообщает, что если вы купили льготный проездной на январь, но из-за вышеприведенных изменений не будете им пользоваться, то деньги можно вернуть. Для этого с 9 января нужно обратиться в информационно-справочный центр, расположенный по адресу ул. Каширина д. 1.

При себе иметь:

– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

– банковские реквизиты для возврата денег,

– квитанцию о последнем пополнении транспортной карты.

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