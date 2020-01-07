Везунчики в меньшинстве: появились полные списки маршруток Рязани, сохранивших или нет перевозку льготников
В самом начале нового года жителей Рязани ждал неприятный сюрприз: водители части маршруток перестали принимать льготные карты «Умка». Речь идет о транспортных картах «Студенческая», «Школьная» и «Льготная».
Пассажирам, раньше спокойно ездившим по льготе в «своих» микроавтобусах, теперь приходится либо оплачивать проезд, либо выходить из салона и ждать следующую машину. И не факт что в ней карту примут.
В горадминистрации – уже после вала обращений – это объяснили тем, что с января сокращен список перевозчиков, у которых действуют льготные карты. При этом чиновники подчеркивали, что у вычеркнутых из перечня есть дублеры, работающие на тех же маршрутах – то есть на части машин льготники по-прежнему смогут ездить по своей карте.
Теперь же на сайте оператора «УмКа» появились списки тех, кто возит льготников, и тех, кто этого делать больше не будет. Как мы выяснили, порывшись в этой простыне, на практике дублеров крайне мало, или они неудобны – сильно увеличивают время в пути, например.
Для наглядности приводим два варианта перечней. В первом, сокращенном, нет названий перевозчиков, а все маршруты разбиты на три категории.
1. Коммерческие маршруты, на которых проезд по льготным картам обеспечен на всех машинах:
– №№ 34, 41, 47, 49, 53, 71, 75, 85 и 88. Итого – 9 маршрутов.
2. Маршруты, в части машин которых действуют льготы, а в части – нет:
– №№ 65, 68, 73, 77, 95 и 99.
3. Номера маршрутов, на которых льготные карты не действуют совсем:
– №№ 32, 33, 42, 62, 66, 70, 82, 87, 90, 96 и 98. Итого –11 маршрутов.
Если вы собираетесь поехать на маршрутке из второй категории – как узнать, действуют ли там льготы, не заходя в салон? Судя по информации оператора «УмКа», отличить можно благодаря специальным наклейкам с надписью «Плати безналично».
На тех машинах, где льготная карта ДЕЙСТВУЕТ, надпись размещена на синем фоне – значок круглый.
На микроавтобусах, в которых карта НЕ ДЕЙСТВУЕТ, надпись размещена на белом фоне – значок квадратный.
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Далее мы приводим более подробные перечни коммерческих маршрутов и перевозчиков, работающих на них. Здесь указано, кто из транспортников будет возить льготников, а кто нет. Это расширенная информация для пассажиров, которые могут столкнуться с непорядочностью отдельных водителей.
Список маршрутов/перевозчиков, принимающих льготные карты:
– №34 (ИП Глебов А.П.);
– №41 (ООО «Рязаньтрансавто XI»);
– №47 (ООО «Рязаньтрансавто X» + ИП Анисимов С.Ю.);
– №49 (ООО «Рязаньтрансавто VI»);
– №53 (ИП Глебов А.П.);
– №65 (ИП Захаркина Ю.В.);
– №68 (ИП Евтихина С.И.);
– №71 (ООО «Рязаньпассажиртранс» + ИП Евтихина С.И.);
– №73 (ООО «Рязаньтрансавто XIII»);
– №75 (ИП Глебов А.П.);
– №77 (ИП Сережин С.И.);
– №85 (ООО «Рязаньтрансавто II» +«Рязаньтрансавто V» );
– №88 (ООО «Рязаньтрансавто III»);
– №95 (ИП Захаркина Ю.В.);
– №99 (ИП Захаркина Ю.В.).
Список маршрутов/перевозчиков, не принимающих льготные карты:
– №32 (ИП Попова Е.А.);
– №33 (ООО «Таксавто» + ИП Нагорнов С.Д.);
– №41 (ООО «Рязаньтрансавто XII»);
– №42 (ИП Пряхина Ю.А.);
– №62 (ООО «Рязаньтрансавто VIII» + ИП Евтихина С.И. + ИП Кудрина И.М.);
– №65 (ИП Ерошин С.Н.);
– №66 (ООО «Рязаньпассажиртранс» + ИП Цуркан В.Г.);
– №68 (ООО «РТК Возрождение»);
– №70 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
– №73 (ООО «Рязаньтрансавто IV» + ИП Терехин И.В.);
– №77 (ИП Захаркина Ю.В. + ИП Пряхина Ю.А.);
– №82 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
– №87 (ООО «Дилижанс плюс»);
– №90 (ИП Кочарян А.Э.);
– №95 (ИП Евтихина С.И.);
– №96 (ИП Евтихина С.И.)
– №98 (ООО «Рязаньтрансавто XIV» + ООО «Рязаньтрансавто VII» + ИП Савинков В.В.);
– №99 (ИП Бусев В.И. + ИП Семенов С.Н.).
ВАЖНО
Оператор «УмКа» сообщает, что если вы купили льготный проездной на январь, но из-за вышеприведенных изменений не будете им пользоваться, то деньги можно вернуть. Для этого с 9 января нужно обратиться в информационно-справочный центр, расположенный по адресу ул. Каширина д. 1.
При себе иметь:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
– банковские реквизиты для возврата денег,
– квитанцию о последнем пополнении транспортной карты.
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ИСТОЧНИК KP.RU