2019-12-25T06:22:02+03:00
Общество

Во всех районах Рязанской области повысили плату за детские сады

Постановление регионального правительства вступит в силу с 28 декабря
Яков РЫКОВ
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Во всех районах Рязанской области повысили плату за детские сады.Во всех районах Рязанской области повысили плату за детские сады.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Перед Новым годом региональные власти решили повысить плату за детские сады. Соответствующее постановление правительства Рязанской области опубликовано 18 декабря, а в силу вступает уже с 28 декабря.

Согласно приложению к основному документу, максимальный размер родительской платы в детских садах региона в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми будет составлять:

- Александро-Невский район – 1391 рубль (было 1350);

- Ермишинский районе – 1391 рубль (1350);

- Захаровский район – 1391 рубль (1350);

- Кадомский район – 1391 (1350);

- Касимовский район – 1604 рубля (1557);

- Клепиковский район – 1391 рубль (1350);

- Кораблинский район – 1391 рубль (1350);

- Милославский район – 1391 рубль (1350);

- Михайловский район – 1283 рубля (1246);

- Пителинский район – 1391 рубль (1350);

- Пронский район – 1711 рублей (1661);

- Путятинский рaйон – 1391 рубль (1350);

- Рыбновский район – 1711 рублей (1661);

- Ряжский район – 1711 рублей (1661);

- Рязанский район – 1979 рублей (1921);

- Сапожковский район – 1391 рубль (1350);

- Сараевский район – 1391 рубль (1350);

- Сасовский район – 1391 рубль (1350);

- Скопинский район – 1530 рублей (1485);

- Спаcский рaйон – 1711 рубль (1661);

- Старожиловский район – 1391 рубль (1350);

- Ухоловский район – 1391 рубль (1350);

- Чучковский район – 1391 рубль (1350);

- Шацкий район – 1391 рубль (1350);

- Шиловский район – 1711 рубль (1661);

- Рязань2067 рублей (2007).

Отметим, что это максимальный размер размер платы, в районах на местном уровне ее могут снизить или оставить на прежнем уровне. Но вряд ли это произойдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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