Во всех районах Рязанской области повысили плату за детские сады
Перед Новым годом региональные власти решили повысить плату за детские сады. Соответствующее постановление правительства Рязанской области опубликовано 18 декабря, а в силу вступает уже с 28 декабря.
Согласно приложению к основному документу, максимальный размер родительской платы в детских садах региона в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми будет составлять:
- Александро-Невский район – 1391 рубль (было 1350);
- Ермишинский районе – 1391 рубль (1350);
- Захаровский район – 1391 рубль (1350);
- Кадомский район – 1391 (1350);
- Касимовский район – 1604 рубля (1557);
- Клепиковский район – 1391 рубль (1350);
- Кораблинский район – 1391 рубль (1350);
- Милославский район – 1391 рубль (1350);
- Михайловский район – 1283 рубля (1246);
- Пителинский район – 1391 рубль (1350);
- Пронский район – 1711 рублей (1661);
- Путятинский рaйон – 1391 рубль (1350);
- Рыбновский район – 1711 рублей (1661);
- Ряжский район – 1711 рублей (1661);
- Рязанский район – 1979 рублей (1921);
- Сапожковский район – 1391 рубль (1350);
- Сараевский район – 1391 рубль (1350);
- Сасовский район – 1391 рубль (1350);
- Скопинский район – 1530 рублей (1485);
- Спаcский рaйон – 1711 рубль (1661);
- Старожиловский район – 1391 рубль (1350);
- Ухоловский район – 1391 рубль (1350);
- Чучковский район – 1391 рубль (1350);
- Шацкий район – 1391 рубль (1350);
- Шиловский район – 1711 рубль (1661);
- Рязань – 2067 рублей (2007).
Отметим, что это максимальный размер размер платы, в районах на местном уровне ее могут снизить или оставить на прежнем уровне. Но вряд ли это произойдет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рождаемость упала — пособия выросли. Рязанским мамам стали на 7% платить больше
Статистика рождаемости в регионе показывает отрицательную динамику, уровня 2004-2005 года (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU