2019-12-17T05:34:44+03:00
Общество

Рождаемость упала — пособия выросли. Рязанским мамам стали на 7% платить больше

Статистика рождаемости в регионе показывает отрицательную динамику, уровня 2004-2005 года
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области пособия матерям выросли на 7%, но их стало меньше.В Рязанской области пособия матерям выросли на 7%, но их стало меньше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2019 году в Рязанской области сократилось количество выплат для поддержки материнства и детства. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на управляющего Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игоря Кудряшова.

Больше всего денег в 2019 году Фонд выделил на пособия по временной нетрудоспособности (1,75 млрд рублей) и на пособия по беременности и родам (532 млн рублей). Общая сумма пособий по уходу за ребенком до полутора лет к концу года составит 775,6 млн рублей.

— С 2017 года статистика рождаемости стала показывать отрицательную динамику, — говорит Кудряшов. — На данный момент по показателям мы скатились на уровень 2004-2005 года, из-за этого количество выплат уменьшилось. Но вместе с тем размер средней выплаты увеличился на 7%, это существенный рост по отношению к уровню прошлого года.

Чиновник сообщил, что декабрьские выплаты по уходу за ребенком рязанские мамы получат не в январе, как обычно, а уже в конце декабря, перед новогодними праздниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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