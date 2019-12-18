2019-12-18T14:54:10+03:00
Общество

С нового года в рязанских электричках подорожает проезд

Минимальная стоимость билета для взрослых составит 24 рубля
Мария БЛИНОВА
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Билеты подорожают примерно на 2%. Фото: Архив "КП".Билеты подорожают примерно на 2%. Фото: Архив "КП".
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С 1 января на железной дороге начнут действовать новые тарифы, сообщила пресс-служба ЦППК.

Минимальная стоимость разового полного билета в Рязанской области составит 24 рубля (было 23 рубля 50 копеек за 10 км). Аналогичный детский билет обойдется в 5 рублей 90 копеек.

Стоимость абонементов тоже изменят – согласно новым тарифам.

Однако конкретные цены на тех или иных направлениях железнодорожники пока не приводят. Эта информация появится позже: на станциях после 20 декабря, на сайте ЦППК с 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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