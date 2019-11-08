Путешествие в Крым на поезде будет стоить рязанцам от 2500 рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-08T11:38:04+03:00

Началась продажа билетов на поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. Их пустят 24 и 25 декабря

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В декабре, как уже писала «Комсомолка», через Рязань пойдут поезда в Крым. Теперь стала известна дата их запуска и, что не менее важно, стоимость проезда.

24 декабря в 2.22 от вокзала «Рязань-2» отойдет одноэтажный поезд № 8 Санкт-Петербург - Севастополь, а 25 декабря в 2.35 - двухэтажный поезд № 28 Москва - Симферополь. Оба поезда фирменные, и, соответственно, тариф на проезд в них выше обычного.

Сколько же придется отдать денег за путешествие по рельсам до столицы Крыма? В поезде № 28 плацкарта нет. Купе в нем обойдется от 2748 до 4145 рублей, а СВ (люкс) - в 9263 рубля.

В поезде № 8 плацкарт до Симферополя будет стоить от 2500 (без постели) до 3253 рублей, купе – от 2833 до 4274 рублей. Интересно, что проезд до Севастополя в плацкарте/купе по цене отличается минимально.

Перевозкой пассажиров в Крым будет заниматься не привычная большинству Федеральная пассажирская компания, а фирма «Гранд сервис экспресс».

Кстати, как рассказали билетные кассиры на вокзале Рязань-2, уже с начала продаж билетов на данные поезда появились первые покупатели, но назвать спрос на эти направления ажиотажным пока нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU