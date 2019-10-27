С декабря рязанцы смогут уехать в Крым по железной дороге

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-27T12:49:03+03:00

РЖД запустит две пары поездов, следующих через Рязань, - до Симферополя и Севастополя

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Во второе воскресенье декабря РЖД традиционно вводит новый график движения поездов. Рязанцев ждет приятный сюрпри: в расписании появятся две пары поездов, следующих в Крым. Это поезда № 27/28 Москва – Симферополь – Москва и № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург.

Они круглогодичные, будут ходить каждый день. Московский поезд будет состоять из двухэтажных вагонов, петербургский – из обычных одноэтажных. Стоимость проезда пока неизвестна.

Поезд Москва-Симферополь будет отправляться из Рязани в 2.35 и прибывать в Симферополь на следующий день в 8.50. Из столицы Республики Крым поезд начнет движение в 18.20, а в Рязани окажется в 1.47 (также спустя более чем 30 часов).

Поезд Санкт-Петербург – Севастополь будет отправляться из Рязани в 2.22 и прибывать в Севастополь через сутки в 9.25. Из Севастополя поезд отходит в 15.55 и добирается до Рязани днем позже в 22.50.

Планируется, что в летний период будут назначены дополнительные сезонные поезда в Крым. Полное новое расписание поездов, следующих через Рязань, «Комсомолка» опубликует в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU