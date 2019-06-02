Буйного мужчину час не могли вытащить из-под электрички Рязань-Москва

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-02T12:36:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 мая, дебошир задержал электричку Рязань-Москва, а вместе с ней и другие составы.

Сначала буйный пассажир осколком стекла резал себе руки и горло, угрожал соседям по составу, а на станции Пески вышел и… залез под поезд. Как сообщила очевидец происшествия в группе «Коломна Новости | Ять | KS | Город» ВКонтакте, на место прибыли медики и полицейские, однако вытащить мужчину не могли примерно час – на желающих его достать буйный пассажир бросался с тем же стеклом.

– Его скрутить бы как-нибудь, да и мы поехали бы… – комментировали происходящее пассажиры состава.

Вытащить мужчину удалось, лишь когда он потерял сознание. Полицейские передали его психиатрической бригаде скорой помощи.

Дебошир на станции Пески .

ИСТОЧНИК KP.RU