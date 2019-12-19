Рязанский маршрутчик выгнал оплатившую проезд девочку

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-19T09:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель маршрутки №41 в Рязани выгнал на улицу юную пассажирку, оплатившую проезд. Об этом мама девочки рассказала в одном из городских сообществ в соцсетях.

По словам женщины, водитель, приняв деньги еще у нескольких человек, «забыл», что ребенок тоже расплатился.

«Рядом стоящая девушка подтвердила, что моя дочь оплатила проезд. На это водитель ответил, что он ещё при памяти и помнит, кто платил, а кто нет, и в грубой форме потребовал, чтобы ребёнок вышел из маршрутки», пишет рязанка.

Придя домой, девочка рассказала, что испугалась, заплакала и вышла, а потом шла пешком несколько остановок от школы №73 под дождем по темным улицам (после второй смены). При этом никто из пассажиров за нее не вступился.

К сожалению, госномер микроавтобуса школьница в стрессовой ситуации запомнить не смогла. Отметим, что маршрут №41 обслуживает одно из юрлиц перевозчика-гиганта «Рязаньтрансавто».

ИСТОЧНИК KP.RU