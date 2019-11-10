2019-11-10T17:51:21+03:00
Происшествия

Водителя, выгнавшего из рязанского автобуса несовершеннолетнюю девочку, уволили

О таком решении сообщили в пресс-службе администрации города
Роман ДОРОФЕЕВ
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В воскресенье, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение 15-летней рязанки о том, что ее выгнал водитель автобуса №13 за то, что у нее не пробивалась карточка.

- С Театральной площади до Ситников я шла пешком, - рассказала школьница. – Телефон разрядился, маме я позвонить не могла, пришла домой только в восемь вечера. Было уже темно.

В пресс-службе администрации Рязани инцидент прокомментировали следующим образом:

- На водителя, упомянутого в публикации, уже поступали неоднократные жалобы от жителей. После проведения служебной проверки управлением Транспорта администрации и МУП УРТ он был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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