Водитель рязанской маршрутки хамил пассажирам и высаживал их прямо на дорогу

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-12T10:58:46+03:00

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Рязань уже давно превратилась из города с развитой системой общественного транспорта в город дикого извоза. Водители коммерческого общественного транспорта, практически вытеснившего муниципальный, грубейшим образом нарушают все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, ежедневно подвергая пассажиров смертельной опасности. То, что до сих пор никто не погиб, лишь чистая случайность. Если подобное будет происходить и дальше, то первые жертвы это лишь вопрос времени.

Так, например, утром 12 декабря водитель автобуса Simaz с госномером – «Е 050 ТВ 62», курсирующего по маршруту №73, на протяжении всей поездки высаживал пассажиров вне остановок. Из-за этого людям приходилось обходить дорожное ограждение прямо по проезжей части.

Но самое вопиющее нарушение произошло на остановке «площадь Ленина». Автобус остановился во втором ряду и пассажиры, лавируя между мчащимися машинами, бежали до тротуара. На замечания рязанцев водитель реагировал нервно, огрызался, но продолжал нарушать правила. Когда же корреспондент «Комсомолки» стал фотографировать автобус, тот стал угрожающе сигналить и что-то кричать.

В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что информацию о нарушителе уже передали в городское управление транспорта, для проверки и соответствующего реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU