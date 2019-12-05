2019-12-05T10:44:34+03:00
Происшествия

В Рязани задержали рецидивиста, обворовывавшего маршрутки

Водители оставляли на ночь деньги для утренней заправки топливом или на сдачу пассажирам. Но приходя на смену, видели, что микроавтобус взломан, а в кабине ни рубля
Яков РЫКОВ
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Водители оставляли на ночь деньги для утренней заправки топливом или на сдачу пассажирам. Но приходя на смену, видели, что микроавтобус взломан, а в кабине ни рубля.Водители оставляли на ночь деньги для утренней заправки топливом или на сдачу пассажирам. Но приходя на смену, видели, что микроавтобус взломан, а в кабине ни рубля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани поймали рецидивиста, подозреваемого в серии краж из маршруток, припаркованных на ночь на стоянках на окраине города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В конце октября в дежурную часть поступило сообщение о хищении из маршрутного такси Peugeot на улице Зубковой. Рано утром водитель не нашел 5 тысяч рублей, которые накануне вечером ему оставил сменщик на бензин. Маршрутка должна была выйти в рейс, а перед тем заправиться.

Эксперты-криминалисты осмотрели взломанный автомобиль, но никаких следов не обнаружили.

Как установили оперативники, автостоянка охранялась, но, видимо, вор точно рассчитал время и место проникновения на территорию так, чтобы остаться незамеченным.

Позже в полицию обратились водители еще трех маршруток, припаркованных на ночь на стоянке в Рязанском районе. В одном случае добычей взломщика стали 8 тысяч рублей, в других суммы в 3 и 4,5 тысячи рублей. Деньги оставляли сменщики для выдачи пассажирам сдачи.

Но и эти случаи не дали экспертам-криминалистам никаких следов, указывающих на личность преступника.

Последние были накануне оставлены сменщиками для размена при выдаче сдачи пассажирам. Однако, сопоставив ряд косвенных свидетельств, полицейские пришли к выводу, что к кражам может быть причастен 39-летний рязанец. Ранее этот мужчина был неоднократно судим за хищения. Среди объектов, которые пострадали от его рук, были и автомобили. Недавно он освободился из колонии, где отбывал очередной срок наказания за кражу.

Оперативники разыскали мужчину и задержали.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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