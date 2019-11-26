2019-11-26T11:45:33+03:00
Происшествия

В рязанском кафе росгвардейцы задержали пьяного дебошира-мигранта

Мужчина размахивал ножом и пытался украсть сумочку одной из посетительниц
Яков РЫКОВ
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Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в помещении кафе пьяного мужчину, который скандалил, и, по словам очевидцев, хватал со стола нож, размахивая им.Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в помещении кафе пьяного мужчину, который скандалил, и, по словам очевидцев, хватал со стола нож, размахивая им.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 25 ноября на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе на улице Есенина.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в помещении кафе пьяного мужчину, который скандалил, и, по словам очевидцев, хватал со стола нож, размахивая им. Дальше проверка показала, что дебошир пытался похитить сумку у одной из посетительниц.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний гражданин соседнего государства. Задержанного передали полицейским.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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