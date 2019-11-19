2019-11-19T08:21:12+03:00
Общество

Несколько иностранцев улетели на родину из Рязани за счет государства

Общая стоимость авиабилетов составила более 30 тысяч рублей. Один из приезжих улетел на деньги родственников и работодателя
Яков РЫКОВ
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Один из иностранцев улетел на деньги родственников и работодателя.Один из иностранцев улетел на деньги родственников и работодателя.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Рязанские судебные приставы выдворили за пределы России четырех иностранцев — двоих граждан Молдавии и двоих граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушители находились на территории Российской Федерации незаконно.

Как указали приставы, два билета по направлению Домодедово (Россия) - Ургенч (Узбекистан) и один билет по направлению Домодедово (Россия) - Кишинев (Молдавия) куплены за счет государства, один билет из России в Молдавию приобрели родственники и работодатель гражданина.

Отметим, что стоимость одного авиабилета по маршруту Москва – Ургенч составляет 15 163 рубля, по маршруту Москва – Кишенев — 4 162 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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