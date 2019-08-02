За убийство в рязанском поселке гастарбайтера отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-02T11:12:46+03:00

Мужчина напал с ножом на своего же земляка

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор 34-летнему гражданину Узбекистана, обвиняемому в убийстве. Расследованием занимался Касимовский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ.

В декабре прошлого года подсудимый, будучи пьян, встретил на улице поселка Тума своего 44-летнего земляка. Мужчины поссорились, более молодой собеседник достал из кармана кухонный нож и один раз ударил знакомого в живот. От массивной кровопотери последний позже умер в райбольнице.

Напавший теперь на 10 лет отправится в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В одной из зон отдыха Солотчи зарезали 56-летнего мужчину. Подозреваемый задержан

ИСТОЧНИК KP.RU