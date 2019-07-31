В одной из зон отдыха Солотчи зарезали 56-летнего мужчину
30 июля в поселке Солотча обнаружили труп мужчины с тремя ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, вечером 29 июля погибший мужчина вместе со своим знакомым распивали алкоголь в вагончике, расположенном в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья». Во время внезапной ссоры подозреваемый достал складной нож и нанес несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных ран 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый выбросил нож и скрылся с места происшествия.
В настоящее время мужчина задержан.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В рязанском селе сестра убила сводного брата
Роковая ссора произошла из-за желания мужчины выпить (подробнее).
60-летняя рязанка угрожала зарезать свою дочь
Выяснилось, что конфликт вспыхнул из-за общей недвижимости (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU