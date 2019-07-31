2019-07-31T14:25:52+03:00
Происшествия

В одной из зон отдыха Солотчи зарезали 56-летнего мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан
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30 июля в поселке Солотча обнаружили труп мужчины с тремя ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 29 июля погибший мужчина вместе со своим знакомым распивали алкоголь в вагончике, расположенном в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья». Во время внезапной ссоры подозреваемый достал складной нож и нанес несколько ударов потерпевшему в грудь. От полученных ран 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый выбросил нож и скрылся с места происшествия.

В настоящее время мужчина задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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