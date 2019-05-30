В рязанском селе сестра убила сводного брата

СЕГОДНЯ 00:06 2019-05-30T00:11:14+03:00

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В Шиловском районе закончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» в отношении 41-летней местной жительницы.

Установлено, что утром 29 декабря 2018 года в селе Занино-Починки Шиловского района произошла ссора между сводными братом и сестрой. 38-летний мужчина просил денег на спиртное, женщина отказала. Брат разозлился и дернул сестру за руку, в ответ та ударила его ножом в шею. Рана оказалась смертельной.

Женщина вызвала на место преступления стражей правопорядка и попыталась объяснить им, что брат свел счеты с жизнью. Однако грамотная работа следователей Шиловского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области позволила доказать вину женщины. Впоследствии она созналась в преступлении.

Суд приговорил сестру-убийцу к шести с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU