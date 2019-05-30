2019-05-30T00:11:14+03:00
Происшествия

В рязанском селе сестра убила сводного брата

Роковая ссора произошла из-за желания мужчины выпить
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шиловском районе закончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» в отношении 41-летней местной жительницы.

Установлено, что утром 29 декабря 2018 года в селе Занино-Починки Шиловского района произошла ссора между сводными братом и сестрой. 38-летний мужчина просил денег на спиртное, женщина отказала. Брат разозлился и дернул сестру за руку, в ответ та ударила его ножом в шею. Рана оказалась смертельной.

Женщина вызвала на место преступления стражей правопорядка и попыталась объяснить им, что брат свел счеты с жизнью. Однако грамотная работа следователей Шиловского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области позволила доказать вину женщины. Впоследствии она созналась в преступлении.

Суд приговорил сестру-убийцу к шести с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанец получил условный срок за интимные фото жены в интернете
На Борковском карьере в Рязани пройдет День очистки водоемов
На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду
В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов
Опровержение: экс-главбух медуниверситета не получала деньги от иностранных студентов
Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере
В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств
В Рязани ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест
Активисты засыпали канал для осушения «Дикой утки» в Рязани
«Никаких денег не получал»: ректор Рязанского госуниверситета отрицает свою вину
Рязанца, воткнувшего нож в голову обидчика, осудили
Теперь решить квартирный вопрос можно и без ипотеки
Вечером в Рязани массово отключат холодную воду
В Рязани выдали разрешение на строительство школы в Семчине
В рязанской реке обнаружили труп неизвестного мужчины
Автобус на Орешек в Рязани пустят в первый день лета
В рязанском поселке Тума автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи УЗИ-диагносты
В рязанских лесах потерялся семидесятилетний грибник
Замдиректора МП «Детское питание» после обысков уволилась и уехала в Ростов-на-Дону
Полиция Рязани задержала подозреваемого в кражах из открытых офисов мужчину
На провальную программу «Доступная парковка» в Рязани хотят выделить еще денег
Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне
На подготовку к отопительному сезону в Рязанской области потратят почти 7 млрд рублей
На ремонт дорог Рязани выделили более 600 миллионов рублей - участки
Фонтан на Московском шоссе в Рязани запустят 12 июня
Губернатор: Рязанская область должна войти в пятерку лучших по собираемости налогов