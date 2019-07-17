60-летняя рязанка угрожала зарезать свою дочь

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-17T11:45:02+03:00

32-летняя рязанка сообщила, что ее мать схватилась за нож. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть обратилась 32-летняя рязанка сообщившая, что ее 60-летняя мать схватилась за кухонный нож и угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на место инцидента полицейские нейтрализовали конфликт, а нож, которым размахивала пенсионерка, изъяли.

Опросив обеих дам, участковые выяснили, что конфликт связан с общей недвижимостью и тянется он давно: женщины никак не могут поделить квадратные метры и постоянно из-за этого ссорятся.

В отношении вспылившей матери возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU