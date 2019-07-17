60-летняя рязанка угрожала зарезать свою дочь
Выяснилось, что конфликт вспыхнул из-за общей недвижимости
32-летняя рязанка сообщила, что ее мать схватилась за нож.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В дежурную часть обратилась 32-летняя рязанка сообщившая, что ее 60-летняя мать схватилась за кухонный нож и угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Прибывшие на место инцидента полицейские нейтрализовали конфликт, а нож, которым размахивала пенсионерка, изъяли.
Опросив обеих дам, участковые выяснили, что конфликт связан с общей недвижимостью и тянется он давно: женщины никак не могут поделить квадратные метры и постоянно из-за этого ссорятся.
В отношении вспылившей матери возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».
ИСТОЧНИК KP.RU