В Рыбновском районе гастарбайтер изнасиловал 70-летнюю пенсионерку
Следователи Рязанского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в изнасиловании, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие установило, что в ночь на 16 августа 2019 года 33-летний гастарбайтер через окно террасы проник в частный дом одного из сел Рыбновского района, где изнасиловал 70-летнюю хозяйку.
Задержать мужчину удалось в достаточно короткий срок. По ходатайству следователя его тут же заключили под стражу.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU