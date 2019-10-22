В Рыбновском районе гастарбайтер изнасиловал 70-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-22T12:43:23+03:00

Задержать мужчину удалось в достаточно короткий срок. По ходатайству следователя его тут же заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина ночью пробрался в дом к женщине и напал на нее. Расследование уголовного дела закончилось, материалы направлены в суд

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Следователи Рязанского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в изнасиловании, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что в ночь на 16 августа 2019 года 33-летний гастарбайтер через окно террасы проник в частный дом одного из сел Рыбновского района, где изнасиловал 70-летнюю хозяйку.

Задержать мужчину удалось в достаточно короткий срок. По ходатайству следователя его тут же заключили под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU