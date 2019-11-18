За девять месяцев рязанцы украли электричества на 64 млн рублей

18 Нояб. 16:53 2019-11-18T16:53:44+03:00

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За девять месяцев 2019 года энергетики зафиксировали 844 факта безучетного и 211 случаев бездоговорного потребления электроэнергии в Рязанской области. Общий объем хищений составил 12 млн кВт/ч на сумму 64,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Самый крупный факт хищения обнаружили в Шиловском районе. Объем неучтенной электроэнергии составил 6,6 млн кВт/ч на сумму свыше 40 млн рублей.

По результатам контрольных мероприятий в настоящее время возбуждено 196 административных дел, 34 человека привлечены к административной ответственности. Все они обязаны выплатить штраф, компенсировав ущерб электросетевой компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU