В Шиловском районе предприниматель похитил электричества на 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-20T08:09:36+03:00

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Во время проверки частной трансформаторной подстанции в Шиловском районе, энергетики установили, что объем неучтенного электричества составил 6,6 млн кВт/ч. Чтобы было понятнее, индивидуальный предприниматель – хозяин подстанции, вмешался в работу прибора учета и похитил электроэнергии на сумму более 40 млн рублей.

Заявление в полицию специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» уже написали, так как в действиях предпринимателя усматриваются признаки уголовного преступления. Санкция статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Рязанской области выявили 800 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом более 4 млн кВт/ч. По деньгам это более 18 млн рублей (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU