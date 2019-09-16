За семь месяцев рязанцы украли электроэнергии на 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-16T07:59:45+03:00

Энергетики с легкостью находят магниты, клещи, а также скрытую проводку

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За семь месяцев текущего года в Рязанской области выявили 800 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом более 4 млн кВт/ч. По деньгам это более 18 млн рублей.

По информации Рязаньэнерго, во время рейдов энергетики применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие факт воздействия на прибор учета сильным магнитом.

ВАЖНО!

За кражу электроэнергии предусмотрены следующие виды наказания:

- на граждан штраф — от 10 до 15 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU