2019-09-16T07:59:45+03:00
Общество

За семь месяцев рязанцы украли электроэнергии на 18 млн рублей

Энергетики с легкостью находят магниты, клещи, а также скрытую проводку
Поделиться:
Фото: Рязаньэнерго.Фото: Рязаньэнерго.
Изменить размер текста:

За семь месяцев текущего года в Рязанской области выявили 800 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом более 4 млн кВт/ч. По деньгам это более 18 млн рублей.

По информации Рязаньэнерго, во время рейдов энергетики применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие факт воздействия на прибор учета сильным магнитом.

ВАЖНО!

За кражу электроэнергии предусмотрены следующие виды наказания:

- на граждан штраф — от 10 до 15 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП в Путятинском районе: грузовик в кювете, пять человек пострадали
В Рязани решили окончательно убрать ярмарку с площади Театральной
В Рязанской области неизвестный вытащил водителя из горящего авто – родные ищут героя
При благоустройстве дворов в Рязани счетная палата нашла нарушения
Шел вброд, но ошибся: стало известно, как утонул пастух в Сараевском районе
В Сараевском районе во время перегонки скота утонул 59-летний пастух
«Укороченные» качели в одном из скверов вызвали недоумение у рязанцев
В ДТП с «ГАЗелью» и «десяткой» в Рязанской области пострадали трое
Потеряли все за одну ночь. В соцсетях рассказали о кошмарном пожаре под Касимовом
В Рязани водитель сбил пьяного велосипедиста
Рязанка прекрасно проявила себя на кастинге шоу «Танцы»
На Московском шоссе в Рязани сбили мужчину
В Рязани ищут очевидцев ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими
После массовой аварии в Путятинском районе в больницу отвезли 5 человек
В массовой аварии на рязанской дороге погибла женщина
В рязанском управлении ГИБДД рассказали подробности аварии с «Волгой»
Сначала в голову, потом добивали: в Рязани неизвестные расстреляли собаку
В воскресенье в Рязанской области местами похолодает до +12 градусов
Открылся XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»