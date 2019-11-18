СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-18T11:26:35+03:00

На нескольких улицах центра Рязани во вторник отключат электричество. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Энергетики продолжают вести ремонтные и профилактические работы на воздушной линии

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19 ноября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии.

Во вторник с 09:30 до 16:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

- поселок Борки: ул. 8-й район, дома с 69 по 76, дома с 102 по 116, дома с 126 по 159, дома с 161 по 169, д. 172, дома с 175 по 179, д. 180, д. 181, д. 188б;

- поселок Борки: ул. 7-й район, дома с 6 по 64;

- ул. Скоморошинская, д. 1, д. 2, д. 6, д. 9;

- ул. Рабочих, дома с 1 по 11, дома с 17 по 21, д. 27, д. 29;

- площадь Свободы, д. 14;

- ул. Свободы, д. 24а.

Напомним, в понедельник 18 ноября без электричества остались жители селений девяти районов Рязанской области. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах (подробнее).

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Молиться круглосуточно можно теперь в четырех районах области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU