В понедельник в девяти районах Рязанской области отключат электричество

17 Нояб. 18:57 2019-11-17T19:03:36+03:00

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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18 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Инякино, деревня Акулово, село Дубровка, деревня Полтавка, деревня Сельцо-Сергиевка — с 09:00 до 17:00;

- село Крутицы — с 09:00 до 13:00.

Ухоловский район:

- деревня Красная Слобода — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Соболево, деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Собчаково, село Дубовичье, деревня Курино, село Губкино — с 09:00 до 13:00.

Пронский район:

- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Пертово — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Заборье — с 10:00 до 13:00;

- Агро-Пустынь, Заокское, Коростово — с 14:00 до 17:00.

Захаровский район

- село Мотовилово, село Большое Коровино, село Поливаново — с 10:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Моловка — с 11:00 до 12:00;

- село Бестужево — с 13:00 до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU