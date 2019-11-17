В понедельник в девяти районах Рязанской области отключат электричество
18 ноября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Инякино, деревня Акулово, село Дубровка, деревня Полтавка, деревня Сельцо-Сергиевка — с 09:00 до 17:00;
- село Крутицы — с 09:00 до 13:00.
Ухоловский район:
- деревня Красная Слобода — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Соболево, деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Собчаково, село Дубовичье, деревня Курино, село Губкино — с 09:00 до 13:00.
Пронский район:
- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Пертово — с 10:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Заборье — с 10:00 до 13:00;
- Агро-Пустынь, Заокское, Коростово — с 14:00 до 17:00.
Захаровский район
- село Мотовилово, село Большое Коровино, село Поливаново — с 10:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Моловка — с 11:00 до 12:00;
- село Бестужево — с 13:00 до 14:00.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Слава току! В рязанские храмы и мечеть провели электричество
Молиться круглосуточно можно теперь в четырех районах области (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU