2019-10-18T14:31:23+03:00
Общество

Слава току! В рязанские храмы и мечеть провели электричество

Энергетики выполнили технологическое присоединение к религиозным учреждениям
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Фото: ПАО "Рязаньэнерго".Фото: ПАО "Рязаньэнерго".
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В Рязанской области к электросетям подключили храм, часовню и мечеть, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. Так в поселке Свет Ряжского района энергопринимающие устройства подключены к храму архиерейского подворья Сергиево-Мещеряковского монастыря. Максимальная мощность составила 15 кВт.

Чтобы к электричеству присоединить часовню Космо-Дамиановского храма в деревне Сидоровка Рыбновского района энергетики реконструировали воздушную линию 0,4 кВ.

Кроме того, электричество появилось в мечети села Бастаново Сасовского района, а в церкви спасского села Новый Киструс увеличили мощность на 12 кВт.

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Энергетики уже написали заявление в полицию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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