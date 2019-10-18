Слава току! В рязанские храмы и мечеть провели электричество

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-18T14:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области к электросетям подключили храм, часовню и мечеть, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. Так в поселке Свет Ряжского района энергопринимающие устройства подключены к храму архиерейского подворья Сергиево-Мещеряковского монастыря. Максимальная мощность составила 15 кВт.

Чтобы к электричеству присоединить часовню Космо-Дамиановского храма в деревне Сидоровка Рыбновского района энергетики реконструировали воздушную линию 0,4 кВ.

Кроме того, электричество появилось в мечети села Бастаново Сасовского района, а в церкви спасского села Новый Киструс увеличили мощность на 12 кВт.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Масштаб поражает! Один человек украл электричества на более чем 40 млн рублей

Энергетики уже написали заявление в полицию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU