Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №50

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-04T06:29:56+03:00

Администрация города объявила открытый конкурс на перевозки от «Тяжпрессмаш» до поселка Южный

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В Рязани открылся конкурс на право перевозок по маршруту №50 («Тяжпрессмаш – поселок Южный). Соответствующе извещение опубликовано 4 декабря.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 13 января 2020 года по адресу: Рязань, улица Введенская, 107, кабинет № 105.

Определят победителя конкурса 27 января 2020 в 15:00.

14 октября закончится срок действия свидетельства на перевозки по маршруту №50 М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – поселок Южный», которое было выдано ООО «Балашихинская транспортная компания». Как отметили рязанские чиновники, 25 сентября был объявлен открытый конкурс на получение этого маршрута.

С 14 октября и до 6 ноября - подведения итогов конкурса – маршрут №50 будут обслуживать шесть средних автобусов и два микроавтобуса МУП «Управление рязанского троллейбуса (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU