Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №58

СЕГОДНЯ 06:44 2019-11-22T06:49:30+03:00

В Рязани открылся конкурс на право перевозок по маршруту №58 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города объявила открытый конкурс на перевозки от «Русской кожи» до Ново-Рязанской ТЭЦ

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В Рязани открылся конкурс на право перевозок по маршруту №58 («ЗАО «Русская кожа – Ново-Рязанская ТЭЦ). Соответствующе извещение опубликовано 22 ноября.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 23 декабря по адресу: Рязань, улица Введенская, 107, кабинет № 105.

Определят победителя конкурса 13 января 2020 в 14:00.

Напомним, ранее администрация города объявила конкурс на право перевозок по маршруту №46 («улица Княжье Поле – Олимпийский городок»). С перевозчиком власти должны определиться 24 декабря (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU