Рязанка, обматеренная водителем маршрутки, обратилась в полицию

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-22T12:47:52+03:00

Все что от него просили – перезагрузить терминал. Вместо этого шофер потребовал у пассажиров покинуть салон

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В группе RZN LIFE I НОВОСТИ I РЯЗАНЬ ВКонтакте опубликовано анонимное обращение рязанки, столкнувшейся с хамством водителя маршрутки.

Конфликт произошел днем 21 декабря на маршруте №73. По словам женщины, после долгого ожидания она с другом смогла втиснуться в битком набитый микроавтобус. Однако оплатить проезд картой им не удалось – терминал выдавал ошибку.

Ранее в тот же день этой картой уже пользовались в другой маршрутке, а потому попросили водителя перезагрузить терминал. На что услышали нецензурное требование покинуть салон.

Фото: группа RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ ВКонтакте

Оплатив проезд другой картой, они поехали дальше, по пути пытаясь выяснить у водителя его имя. Он «отправил» их за информацией в салон, где размещены данные перевозчика. Однако на стенде было указано два имени, какое из них принадлежит именно этому шоферу – узнать у него не удалось.

– Он начал орать на меня матом, требовать, чтобы я вышла, и через минуту просто закрыл дверь и хотел уехать. Но мой друг его остановил. Мы вызвали правоохранительные органы, – написала рязанка.

Дело происходило уже на конечной остановке – улица Новоселов, 60. Здесь водителя утихомиривали уже его коллеги.

По словам женщины, на транспортное предприятие, указанное на стенде, ей дозвониться не удалось. Теперь с водителем будут разбираться в полиции. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU